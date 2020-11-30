В Петербурге посчитали коронавирусные нарушения

Петербургские суды привели статистику административных дел, связанных с нарушением антикоронавирусных правил. С весны в суды поступило 5 612 дел. Больше всего протоколов было зарегистрировано весной, в разгар пандемии.

Так, за весну поступило 1890 дел за нарушение масочного режима, более 1,2 тыс. граждан получили наказания.

За лето зарегистрировано 1676 дел, а наказаны более девяти сотен граждан.

За осень в суды поступило больше дел, так как вступило в силу правило о размещении на госуслугах анализов на коронавирус по возвращении из других стран.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", в связи с ростом заболеваемости все вузы Москвы и Петербурга перевели на дистанционное обучение.