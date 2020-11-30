Турецкие ученые нашли причину "неостановимости" коронавируса

Турецкие ученые выяснили, что болеющие коронавирусом бессимптомно, имеют в организме больше зараженных вирусом клеток, что не позволяет остановить пандемию. Результаты исследований публикует журнал Infection.

Специалисты оценивали уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, различных по возрасту и тяжести заболевания.

Согласно результатам анализа, у всех бессимптомных носителей коронавируса уровень вирусной нагрузки выше, чем у пациентов с симптомами. Более того, с увеличением тяжести заболевания и возраста пациента этот показатель снижается.

Турецкие ученые подчеркнули, что изучение COVID-19 только началось.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", власти не раз призывали горожан носить маски, даже если симптомов ОРВИ нет, а также если вы уже переболели коронавирусом. Согласно ряду исследований, повторное заражение коронавирусом возможно.