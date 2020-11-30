В Петербурге закрыли на карантин рекордное число классов

Петербург побил антирекорд по количеству классов, переведенных на удаленное обучение. Как сообщили в комитете образования Смольного, на удаленке сейчас 153 класса в 75 школах.

Перед каникулами на карантине находились 141 класс.



По данным на понедельник, закрыты 11 групп в 9 детских садах.

Полностью закрыт на карантин лицей №239. В нем применяется цикличный формат обучения. При таком формате обучения в течение двух недель школьники обучаются онлайн, а потом одну неделю ходят в школу.

В целом в смешанном формате в северной столице занимаются более 13 тыс. учеников.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", все вузы Москвы и Петербурга решено перевести на удаленное обучение до февраля.