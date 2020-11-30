В Смольном назвали поликлиники, где можно бесплатно сделать КТ

Жители Петербурга могут сделать компьютерную томографию легких в шести частных и трех госклиниках нашего города. Обследование проходит по полису ОМС, сообщили в пресс-службе городского Комитета по здравоохранению.

Так, с 1 мая заработали центры на 6-й Советской, 24-26/19-21, на ул. Пограничников, 4. Также можно обследоваться в городской поликлинике № 106 и в центре на ул. Есенина, 2/3.

Пройти КТ можно в больнице Иоанна Кронштадтского - он работал с перебоями, но сейчас в строю.

С ноября КТ делают в Николаевской и Покровской больницах, а также в СЗГМУ им. Мечникова.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе большая часть коечного фонда для ковид-больных уже заполнена. По данным на 29 ноября, свободны около восьми сотен коек.