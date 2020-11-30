В Санкт-Петербурге выявили 3691 заболевшего коронавирусом

В Санкт-Петербурге выявили 3691 нового заболевшего коронавирусной инфекцией. Это меньше, чем число за 29 ноября, когда выявили 3701 заболевшего.

Как сообщает ИЦК, скончались 20 человек, выздоровели 1830.

За минувшие сутки в северной столице на коронавирус обследовали 24,2 тыс. человек. Под наблюдением медиков остаются 2178 пациентов. Из них 29 находится в обсерваторе, 1603 — контактные случаи, еще 546 соблюдают самоизоляцию.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", весь ноябрь число заболевших неуклонно росло - от 896 заболевших на 1 ноября до 3701 29 ноября. Сегодня впервые заболевших стало меньше, чем в предыдущий день.

По данным Смольного, в городе осталось около 800 свободных коек для заболевших коронавирусом из 10,8 тыс.