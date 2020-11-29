Британцы дали российской вакцине положительную оценку

Британские эксперты в области вирусологии и эпидемиологии назвали достаточно убедительными данные об эффективности отечественной вакцины от коронавируса.

Как передает ТАСС, "Спутник V" сочли достаточно эффективной - 95%.

Так, профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс отметил, что эти результаты схожи с другими вакцинами.

Эффективность вакцины Moderna превышает 94%. Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", вакцинация в нашей стране может начаться в ближайшие месяцы, однако точной даты власти пока не называли.