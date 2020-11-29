Иностранных студентов начали отчислять из вузов из-за коронавируса

Иностранных студентов начали отчислять из российских вузов, так как они не могут въехать в РФ из-за закрытых границ. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Уточняется, что речь идет об иностранных студента, обучающихся по квоте Россотрудничества. Это будущие врачи, а также студенты театральных специальностей. По многим предметам нет возможности учиться дистанционно.

Как пишет URA.ru со ссылкой на правозащитника Ивана Мельникова, официально студентов отчисляют из-за неуспеваемости, так как они не могут нормально проходить обучение. Он подчеркнул, что молодые люди хотят учиться и готовы оплатить 14-дневный карантин по прибытии в страну.

Мельников обратился к заместителю главы правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой оказать содействие иностранным студентам, организовав специальные чартерные рейсы.