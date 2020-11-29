В Смольном назвали число переболевших сотрудников

У 7% работников администрации Петербурга за все время пандемии обнаружили коронавирус. Об этом рассказали «ПД» в Смольном.
Там уточнили, что заболеваемость никак не связана с направлениями деятельности отдельных подразделений.
В Смольном соблюдаются санитарные правила, указали в администрации. Ежедневно проводится санобработка кабинетов, почти треть работников трудятся удаленно, а те, кто приходят в офис, проверяются на входе на температуру и признаки ОРВИ.
Отметим, что в администрации работает около шести сотен человек.
Как писал "Санкт-Петербург.ру", заболеваемость коронавирусом в нашем городе немного замедлилась.