Смольный: Джазовый концерт в "Люмьер-холле" не был согласован

Комитет по культуре Санкт-Петербурга ответил на обвинения со стороны руководителя креативного пространства «Люмьер-холл» и «Планетария №1» Евгения Гудова, утверждавшего, что сотрудники Смольного пытались сорвать согласованное массовое мероприятие.

В пресс-службе комитета указали, что джазовый концерт не был согласован с властями. Организаторы утверждали, что на мероприятии будет до 40 гостей, однако людей было более ста.

По слова Гудова, концерт был согласован, а зал заполнен на 25% от общей вместимости.

Между тем, концерты Бесты в Ледовом дворце, собравшие несколько тысяч человек, не привлекли внимание комитета.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", петербуржцев возмутило, что посетители концерта не соблюдали дистанцию и не носили маски.