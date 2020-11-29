Вся семья новорожденного петербуржца умерла от коронавируса

Петербурженка, находившаяся на искусственной вентиляции легких из-за коронавируса, родила сына, после чего умерла. Ребенка спасли врачи Боткинской больницы, сообщает РЕН ТВ.

Болели и другие родственники малыша - бабушка и дедушка. Они также скончались. Биологический отец не принимал участия в жизни семьи.

Вероятно, мальчика усыновит дальняя родня.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе выросло число тяжелых случаев заболевания коронавирусом. По сравнению с октябрем, когда этот показатель равнялся 18%, в ноябре он достиг 22%.