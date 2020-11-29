В Санкт-Петербурге выявили 3701 заболевшего коронавирусом

В Санкт-Петербурге за сутки прибавился 3701 заболевший коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИЦК, скончались 62 человека, выздоровели 1835.

Как сообщил накануне замглавы комитета здравоохранения нашего города Андрей Сарана, по сравнению с октябрем на 4% выросло число тяжелых больных. По его словам, все пациенты с тяжелой формой коронавируса (22% от общего числа заболевших в ноябре) проходят лечение в стационарах.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в пятницу и субботу в Ледовом дворце прошли два концерта Басты, вызвавшие неоднозначную реакцию петербуржцев, так как тысячи зрителей на них не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски. На фоне эпидемиологической ситуации в нашем городе такое скопление людей не все сочли допустимым, хотя организаторы концертов утверждали, что заполняемость зала была соблюдена (50%).