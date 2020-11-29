В Смольном отметили увеличение числа тяжелых больных коронавирусом

В Петербурге пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции стало больше. Об этом, как пишут "Невские новости", рассказал замглавы комитета по здравоохранению Северной столицы Андрей Сарана.

Число таких пациентов за месяц выросло на 4% — с 18 до 22%. Их лечение проходит в стационарах. Что касается "легких" пациентов без сопутствующих заболеваний, то они лечатся амбулаторно, отметил Сарана, добавив, что по сравнению с весной система лечения в петербургских медучреждениях изменилась.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", в поликлиниках нашего города на прошлой неделе начали выдавать бесплатные лекарства от COVID-19.