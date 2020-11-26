Смольный нашел в Петербурге сто заведений-нарушителей, десять опечатал

В Петербурге обнаружили десять заведений, грубо нарушивших санитарные требования. Как пишут "Невские новости", они находятся в Центральном и Адмиралтейском районах и работали круглые сутки.

В этих заведениях обнаружены и другие нарушения противокоронавирусных правил. Рестораны опечатали.

В ходе проверок были обнаружены 100 организаций, которые нарушили запрет на работу в ночное время.

Ранее СМИ Петербурга сообщили, что противоэпидемические меры могут привести к закрытию почти тысячи кафе, баров и ресторанов в нашем городе.