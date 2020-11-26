Метеорологи рассказали о характере предстоящей зимы в Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидается более холодная зима, чем в 2019 году. Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», январь будет холодным и его показатели будут близкие к норме.

А вот в декабре, феврале и марте температура будет выше нормы. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом, зима будет немного холоднее.

Между тем, сезон 2019-2020 был самым теплым зимним сезоном более чем за сто лет.

Точные прогнозы о погоде можно будет сделать позже, отметили синоптики.

Что касается ближайших дней, то в пятницу в северной столице ожидается облачная погода, небольшой мокрый снег. Северо-западный, северный ветер днем достигнет скорости до 5-10 м/с. Температура воздуха прогреется до +3. Синоптики предупреждают, что на дорогах будет гололедица, и просят водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах.