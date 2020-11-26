Петербуржцы обеспокоены памятками по захоронению на фоне пандемии

Жители одного из домов на Серебристом бульваре получили рекламу ритуальных услуг, оставленной в их почтовых ящиках. Горожане обратились к депутату Законодательного собрания Алексею Цивилеву, ведь «методичка» по погребениям на фоне роста заболеваемости коронавирусом в городе добавляет еще больше неприятных эмоций и нервов.

Цивилев отметил, что в листовке используется слово "городская", пытаясь представить акцию государственной, исходящей от властей. Однако забота Смольного о горожанах вовсе не проявляется в такой форме, уточнил он.

Депутат обратился в управление ФАС по Петербургу с просьбой оценить действия ритуальной компании.

Петербуржцы выразили надежду, что работники ритуальной службы смогут отказаться от такой рекламы и не будут нервировать людей.