В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего заражается коронавирусом

Больше всего зараженных коронавирусом среди служащих - до 29%. Об этом "Невским новостям" рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия, ссылаясь на данные статистики за октябрь-ноябрь.

Высокие показатели у рабочих - около 18%.

Примерно от 3 до 9% инфицированных работают в сферах торговли, общественного питания, коммунальных служб, образования и медицины. При этом отмечается падение числа заражающихся медиков.

30% заболевших - это безработные (дети, пенсионеры, временно не работающие).

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе с начала пандемии коронавирус подхватили около 15 тыс. медицинских работников.