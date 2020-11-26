В Санкт-Петербурге выявили 3669 новых заболевших

В Петербурге за сутки прибавилось 3669 новых заболевших. Как сообщает ИЦК, скончались 79 человек, выздоровели 1862.

В целом в РФ выявлено более 25,4 тыс. случаев за последние сутки.

По данным Смольного, 39,6 тыс. петербуржцев сдали тест на коронавирус.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", по данным на 25 ноября, в нашем городе свободно 7,7% коек в ковид-госпиталях. В случае роста заболеваемости готовы принимать пациентов с COVID-19 НМИЦ им. Алмазова, ВЦЭРМ и НИИ фтизиопульмонологии. В "Ленэкспо" до Нового года планируют оборудовать еще четыре корпуса.