Ученые разработали революционное средство от коронавируса

Американские ученые разработали новый препарат, который может полностью изменить подход к лечению гриппа, а также помочь в борьбе с вирусом COVID-19. Новый метод лчения может быть успешен и при терапии ВИЧ.

Главную роль играет синтезированная молекула, которая нацелена конкретно на пораженные вирусом клетки организма. При этом она не несет урон здоровым клеткам.

Синтезированная молекула способна "выводить" вирус из клетки, а после уничтожать его.

Клинические испытания на лабораторных грызунах прошли успешно. Крысам вводили препарат интраназально или внутрибрюшинно.

Открытый метод может помочь в борьбе с различными видами вирусов.

Другая группа американских ученых отметила, что одна из старейших вакцин в мире — против туберкулеза БЦЖ — вероятно, может снижать риски тяжелой формы COVID-19 и смертность от коронавирусной инфекции.