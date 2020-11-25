Более 900 студентов медвузов помогают лечить петербуржцев с коронавирусом

В ковидных госпиталях Петербурга работают около девяти сотен студентов медвузов и колледжей. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса.

По его словам, мобилизация медперсонала продолжается.

В поликлиниках практику проходят почти 1,5 тыс. студентов учреждений среднего профобразования. Их привлекают для работы в колл-центрах, регистратурах.

Персонал, задействованный в лечении пациентов с COVID-19, проходит обучение по дополнительной программе.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ранее Беглов сообщил, что в нашем городе накоплены достаточные запасы плазмы крови с антителами к коронавирусу.