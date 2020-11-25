Станция переливания крови Петербурга скопила достаточный запас антиковидной плазмы

Петербург имеет достаточный фонд плазмы с антителами от доноров, уже переболевших коронавирусом. Однако из-за роста заболеваемости планируется увеличить объемы заготовки такой плазмы, сообщил губернатор Александр Беглов по итогам заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению COVID-19.

Объема в 350 л, уже запасенного на станции переливания крови, достаточно, чтобы обеспечить тяжелых больных, уточнил Беглов. Однако фонд планируется расширить на 150 л.

Плазму используют при комплексном лечении в различных ковидных госпиталях Петербурга.

Отметим, что сбор плазмы с антителами проводят городская станция переливания крови, больница Святого Великомученика Георгия и больница №2.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в "Ленэкспо" до Нового года планируется открыть для пациентов с коронавирусом еще 4 корпуса.