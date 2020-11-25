Александра Ширвиндта увезли в больницу с коронавирусом

Актер и режиссер Александр Ширвиндт госпитализирован с пневмонией. Как сообщает РЕН ТВ, 86-летнего народного артиста РСФСР доставили в больницу из дома.
По предварительной информации, у него дыхательная недостаточность. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
В больницу в качестве сопровождающего отправилась и его жена - архитектор Наталья Белоусова.
Художественный руководитель Московского академического театра сатиры болен коронавирусом, отметил в комментарии агентству "Москва" директор театра Мамед Агаев. Он добавил, что состояние артиста "нормальное".
В комментарии ТАСС Агаев уточнил, что у Белоусовой также положительный анализ на COVID-19.