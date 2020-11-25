В правительстве придумали, как избежать закрытия фудкортов в ТЦ

Минпромторг направил регионам письмо, в котором перечислил предложения по организации работы фудкортов в торговых центрах в условиях пандемии. Как сообщает РБК, предлагается обслуживать клиентов за отдельными столиками, как в ресторане.

По мнению ведомства, соблюдать антикоронавирусные требования поможет также закрепление за каждым кафе своей зоны, внутри которой столики будут стоять на расстроянии 1,5 м друг от друга, а также следить, чтобы посетителей не было слишком много.

Также нужно запретить любые развлекательные мероприятия на фудкортах, считают в Минпромторге.

В дополнение к этим мерам предлагается сделать упор на более тщательную дезинфекцию - протирать столы и подносы после каждого посетителя. А на кассе нужно установить специальные экраны для разделения клиентов от сотрудников кафе.

Отметим, что фудкорты не работают в восьми регионах России, включая Санкт-Петербург.