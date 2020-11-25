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Еще 3421 петербуржец заразился коронавирусом

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© Фото: pixabay.com

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В целом по стране на сегодня выявлено 23675 новых заболевших.

В Санкт-Петербурге за сутки выявили еще 3421 заболевшего. Как сообщает ИЦК, скончались 85 человек, выздоровели 1769.

Всего по РФ на сегодня заболели 23 675 человека за сутки. Отмечено 507 летальных исходов. Число выздоровевших превысило 25,7 тыс. человек.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", правительство РФ решило продлить выплаты работникам, оказывающим помощь коронавирусным больным, до конца следующего года.

Также сообщалось, что в нашем городе подорожали тесты на коронавирус. Самое дорогое тестирование - в аэропорту Пулково.

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