Инспекторы Петербурга проверят компании, сотрудники которых заразились коронавирусом

Специалисты петербургского Роспотребнадзора проверят компании, в которых были зафиксированы вспышки заражений коронавирусом. Как сообщает 47 news, осуществлять проверку в примерно 1500 организациях будут две сотни инспекторов.

В числе распространенных нарушений в Петербурге - отсутствие дезинфекции помещений, несоблюдение масочного режима, неотлаженная схема действий при заболевании одного из сотрудников.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ранее в нашем городе проверили 45 тыс. организаций на наличие QR-кодов и соблюдение антикоронавирусных мер. Нарушения обнаружили примерно в 12 тыс. организаций.