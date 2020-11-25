Врач из Петербурга подала в суд на свою больницу после увольнения из-за длинного отпуска

В Петербурге врача уволили из-за слишком долгого отдыха в Турции, однако экс-сотрудница ДГБ №22 подала по этому поводу иск в суд. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По ее словам, она не смогла вернуться в Санкт-Петербург вовремя из-за отмены чартерного рейса. Врач уведомила больницу о ситуации и отправила работодателю заявление об отпуске за свой счет по email. Задержка составила десять дней, а в РФ к отпуску пришлось добавить еще несколько дней, чтобы дождаться результаты теста на коронавирус, которые сдаются при прилете. Результаты были отрицательными и медик вернулась на работу. Однако через две недели ее уволили.

Петербурженка решила обратиться в суд, требуя признать увольнение незаконным, а также компенсировать денежно время вынужденного прогула и моральную компенсацию.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", по данным Роспотребнадзора, большинство завозных случаев коронавируса попадают в нашу страну из Турции.