ВОЗ предупреждает европейцев о третьей волне коронавируса

В Европе возможна третья волна коронавируса в начале 2021 года. Об этом, как пишет "Ъ", заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро.

По его словам, это случится, если не будет создана необходимая инфраструктура. Набарро считает, что многие страны не создали эту инфраструктуру за летние месяцы, поэтому началась вторая волна. Если условия для борьбы с вирусом так и не будут созданы, то уже в начале будущего года придет и третья, счетает представитель ВОЗ.



Он подчеркнул, что Европе есть чему поучиться у Азии, где на эпидемиологическую угрозу реагируют "быстро и решительно".

Напомним, гендиректор ВОЗ ранее заявлял, что количество случаев заражения коронавирусом, выявленных за последний месяц в мире, было больше, чем за первые шесть месяцев пандемии. Он выразил надежду, что вакцины (на данный момент в мире зарегистрировано три препарата) помогут бороться с вирусом.