В Петербурге уменьшилось число госпитализаций

В Санкт-Петербурге зафиксирована возможная стабилизация эпидемического процесса. Об этом сообщил председатель Комитета по здравоохранению северной столицы Дмитрий Лисовец "ВКонтакте".

По его словам, за последнюю неделю госпитализировали на 5% меньше, чем за предыдущую.

Лисовец подчеркнул, что расслабляться пока рано и необходимо соблюдать все санитарные ограничения.



При этом в городе осталось 10,6% свободных коек (1147 из 10846).

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", ежедневный прирост заболевших в нашем городе продолжает расти. На 22 ноября зафиксировано 2668 новых случая.