Съемки последнего сезона "Танцев" приостановили из-за коронавируса

Съемки последнего сезона шоу «Танцы» на телеканале ТНТ был решено приостановить, так как один из участников заразился коронавирусом. Об этом сообщил "Вокруг ТВ" один из наставников проекта Егор Дружинин.

Отмечается, что заразился танцор Раш.

Между тем, по словам Дружинина, у остальных участников вирус не обнаружили.

В свою очередь, Ляйсан Утяшева заявила о выявлении коронавируса у нескольких участников проекта.

Информация о переносе съемок на начало 2021 года появилась на странице проекта в Instagram.

Седьмой сезон "Танцев" стартовал в августе. Призовой фонд проекта составит рекордные 5 млн руб.