Биолог предупредила об опасных свойствах коронавируса-мутанта

Мутация коронавируса, которая была обнаружена у норок на зоофермах в Дании, оказалась опасна из-за возможности создавать больше «суперраспространителей» и способности заражать уже переболевших людей. Об этом, как пишет РБК, рассказала доктор биологических наук, профессор американского университета Анча Баранова на своем YouTube-канале.

После анализа штаммов вируса, который обнаружили у норок, стало понятно, что коронавирус мутирует, эволюционирует. Так, в нем изменился белок, отвечающий за размножение, увеличивая эту способность.

Далее ученые решили нейтрализовать коронавирус с помощью специальных сывороток, взятых у уже переболевших COVID-19. Большинство сывороток не смогли справиться с новым штаммом, рассказала Баранова.

Это и привело к решению властей Дании в начале ноября уничтожить всех норок, чтобы избежать распространения новых штаммов.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", главный санитарный врач РФ Анна Попова ранее рассказала о единичных мутациях коронавирусной инфекции в Сибири и Петербурге.