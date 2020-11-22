На набережной Карповки появился картонный памятник в честь медиков

Две картонных фигуры врача с крыльями (ангела) и медсестры появились на набережной реки Карповки. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал депутат ЗакСа Петербурга Борис Вишневский.

Горожане уже принесли на место будущего мемориала погибшим при борьбе с коронавирусом медикам цветы.

Как предполагают СМИ, автором работы является уличный художник под ником #Maestro_O.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" сообщал, что на углу Карповки и Петропавловской улицы, перед Первым медом, появится памятник врачам и другим сотрудникам медучреждений. Скульптуру уже выбрали - это будет ангел художника Романа Шустрова, который скончался после заболевания коронавирусом.

Стихийный мемориал погибшим медикам, находившийся на Малой Садовой, уже разобрали. Все материалы переданы на хранение музею.