В аптеках ожидают окончание дефицита лекарств к весне

Ситуация с дефицитом лекарств в аптеках Санкт-Петербурга, вероятно, стабилизируется в феврале-марте будущего года. Об этом в интервью "ДП" заявила генеральный директор сети "Аптека для бережливых" Елена Ващева.

По ее словам, к весне фармкомпании смогут нарастить свои мощности. Также должно измениться и поведение потребителей, считает гендир. Она пояснила, что дело не в спаде заболеваемости, а в душевном спокойстви петербуржцев, которые уже пополнили свои запасы лекарств.



Как писал "Санкт-Петербург.ру", губернатор Александр Беглов ранее сравнил нехватку препаратов от коронавируса в аптеках с весенним ажиотажем на гречку. Градоначальник заявил, что лекарства раскупают те же люди, что по весне запасались крупой. Градоначальник призвал горожан не создавать повышенный спрос, который и провоцирует появление дефицита.