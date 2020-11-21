Роспотребнадзор обозначил самый заразный момент коронавирусной инфекции

Инфицированный коронавирусом человек наиболее опасен для окружающих за 2-3 дня до появления первых симптомов болезни. Об этом, как пишет "РГ", заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



Она отметила, что даже переносящие инфекцию в легкой форме будут заразны в этот момент.

Второй опасный период - это в течение недели после инфицирования. Распространение вируса будет идти через верхние дыхательные пути.



SARS-CoV-2 у больных в легкой форме живет в теле до 10 дней, у средне-тяжелой и тяжелой формм — до 20 дней.

Пшеничная уточнила, что отмечались случаи, при которых клетки коронавируса выделялись из верхних дыхательных путей два-три месяца. Это происходит у людей с низким уровнем иммунитета.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе сегодня прибавилось 2476 новых заболевших.

А в РФ установлен очередной антирекорд по суточному приросту - 24 822 человека.