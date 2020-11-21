В Санкт-Петербурге выявили 2476 новых заболевших

В Санкт-Петербурге за последние сутки прибавилось 2476 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИЦК, скончались 70 человек, а выздоровели 1275.

За минувшие сутки на COVID-19 проверили 43103 человека. Под медицинским наблюдением находится 2855 человек, из которых 82 — в обсерваторе, 1960 — контактные, а 813 соблюдают режим самоизоляции

Как писал "Санкт-Петербург.ру", с 23 ноября в нашем городе вступают в силу новые ограничения. Петербуржцев перестанут пускать на спортивные мероприятия, в торговых центрах будет приостановлена работа общепита и ледовых катков. На крытых катках будет запрещено одновременное нахождение более 30 человек, а на открытых катках в рамках новых ограничений закроются раздевалки.

Ужесточаются требования к детским игровым комнатам при предприятиях общепита. С 1 декабря кинозалы и театры можно будет заполнять только на 25% от количества зрительских мест.

Кроме того, с понедельника всем лечащимся от коронавируса на дому бесплатно выдадут лекарства.