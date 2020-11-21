Петербуржцам выдадут бесплатные лекарства от коронавируса в понедельник

В Санкт-Петербурге с понедельника, 23 ноября, начнут раздавать бесплатные препараты для пациентов, которые проходят лечение от новой коронавирусной инфекции на дому. В Пушкинском районе, пишет "КП" со ссылкой на зампреда Комздрава Андрея Сарану, схема заработает на два дня раньше.

В основных районах города раздача лекарств стартует в период с понедельника по среду. Власти уже провели конкурсные процедуры для этого.

Сарана добавил, что препараты хотят выдавать в первый день после обследования в том случае, если есть вероятность, что человек мог заразиться новой коронавирусной инфекцией. Лекарства также предоставят пациентам, которые выписались из стационаров домой на долечивание.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", правительство РФ выделило Петербургу на лекарственное обеспечение 203 млн руб. На них власти закупили медикаменты для лечения коронавируса.