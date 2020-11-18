На уборщицу в Пулково, работавшую без маски, завели дело

В петербургский суд поступили материалы дела в отношении сотрудницы аэропорта Пулково, которая работала без маски. Теперь женщине грозит штраф, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В сентябре она убиралась в салоне самолета Boeing 737, где также присутствовали инспекторы Ространснадзора. Они и зафиксировали отсутствие на ее лице СИЗ.

Дело пока не передано судье. Однако известно, что оштрафовать безответственную уборщицу могут на 40 тыс. руб.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", сегодня в аэропорту наблюдался транспортный коллапс из-за снегопада. Из-за неготовности ВПП пришлось перенести посадку 11 рейсов из Пулково на другие аэродромы. Несколько самолетов задержали на вылет.