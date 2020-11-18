Рождественскую ярмарку на Манежной проведут с коронавирусными ограничениями

Рождественская ярмарка на Манежной площади пройдет с 19 декабря по 10 января без традиционных катка и карусели. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Евгения Елина.

Эпидемиологическая ситуация лишит петербуржцев традиционного формата празднования, толпящихся людей, массовых гуляний и концертов.

Ожидается, что будет меньше народу, однако сохранится атмосфера праздника и волшебства. Можно будет выбрать подарки для родных и близких, а также украшения для домашнего торжества.

На проведение праздничной ярмарки потратят около 60 млн руб., несмотря на то, что ряда увеселительных мероприятий не будет.

В этом году ярмарка юбилейная - 15-я.