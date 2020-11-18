Бизнесмены Петербурга предложили властям собственные антикоронавирусные меры

Петербургские бизнесмены обратились к властям города и Роспотребнадзору с новыми предложениями по борьбе с коронавирусом, которые не приведут к полному закрытию ТЦ и ТРК.

Предприниматели считают, что необходимо снизить интенсивность посещений торговых и развлекательных комплексов и центров, пишет Regnum. Например, можно ввести запрет на посещение для детей младше 14 лет без сопровождения взрослых и ограничить общее число посетителей — не более одного человека на 8 кв.м.

Бизнесмены пообещали не допускать скопления людей, а также осуществлять контроль на входе.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", с 9 ноября власти города приостановили деятельность фуд-кортов, чтобы не допустить роста заболеваемости. Пока, однако, ежедневный прирост продолжает увеличиваться.