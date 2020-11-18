Комздрав заметил замедление темпов заболеваемости петербуржцев коронавирусом

За минувшую неделю в Санкт-Петербурге отмечено замедление роста заболеваемости коронавирусом. Об этом на заседании Заксобрания северной столицы сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его данным, динамика госпитализаций показала снижение темпов роста. В две недели до прошлой фиксировался прирост в 21%, а на прошедшей - 8%, пояснил Лисовец.

Глава Комздрава также добавил, что в городе пока остаются 9-10% свободных коек для больных коронавирусом, включая резервы "Ленэкспо". Корпус №5, предназначенный для лечения пациентов с легкой и среднетяжелой степенью заболевания, по факту заполнен, а павильон №7 на три четверти пуст. Также для приема готов павильон №8 и готовятся еще три - вместимостью до шести сотен пациентов.

Между тем, Лисовец предупредил, что все же властям стоит быть готовыми к росту заболеваемости.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", 16 ноября ежедневный прирост в нашем городе преодолел отметку в 2000 и продолжает увеличиваться. Так, 16 ноября прибавилось 2039 новых заболевших, 17 ноября - 2130, а сегодня - 2215. В северной столице действует ряд ограничений для граждан и бизнеса, власти пытаются следить за соблюдением противокоронавирусных мер, устраивая регулярные проверки, но режим продолжает нарушаться.