В Петербурге число заболевших коронавирусом за сутки достигло 2215

В Санкт-Петербурге за последние сутки зафиксировано 2215 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИЦК, скончался 71 человек, выздоровели 1168.

За минувшие сутки в городе обследовали на коронавирус более 34 тыс. человек. Под меднаблюдением находится 2,8 тыс. человек. Из них 79 — в обсерваторе, 1 970 — контактные, 768 — на самоизоляции.

В России выявлено 20 985 новых случаев коронавируса, 456 россиян умерли, а выздоровели 25 179 человек.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", власти города при ухудшении эпидемиологической ситуации могут ввести для школьников цикличный формат обучения. Пока дети учатся по смешанной схеме.