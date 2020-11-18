Чиновники придумали новый формат обучения для петербургских школьников

Если заболеваемость в Санкт-Петербурге продолжит расти, школы города могут перейти на цикличную форму обучения. Об этом в эфире программы «Открытая студия» рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

Отвечая на вопрос о возможности полного закрытия классов, она отметила, что школьники просто перейдут на другие форматы обучения, помимо очной.

Потехина рассказала об уже разработанной властями цикличной форме обучения: дети учатся дистанционно в течение двух недель, неделю ходят в школу. Предполагается, что две недели ученики будут заниматься теорией, а очно будут проходить контрольные работы и другие занятия.

По словам вице-губернатора, такую форму обучения предстоит обсудить с Роспотребнадзором.

Если ведомство одобрит новый формат, школам придется серьезно перестроить расписание, уточнила Потехина.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в настоящее время в школах занимаются по смешанному формату обучения: родителям предоставили возможность самостоятельно решить, ходит ребенок в школу или учится на удаленке. Чтобы перевести школьника на удаленное обучение, нужно написать заявление.