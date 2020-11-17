В суде сообщили об исках петербуржцев к Покровской больнице за заражение COVID-19

Петербуржцы, которых ранее госпитализировали в Покровскую больницу, начали подавать в суды иски о возмещении причиненного здоровью ущерба. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Как пишет Regnum, к настоящему моменту от пациентов поступило два иска.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", стационар ранее признали виновным в массовом заражении персонала и пациентов коронавирусной инфекцией в апреле. Эксперты насчитали около 150 зараженных - медперсонала и пациентов. Больницу оштрафовали на 120 тыс. руб.

Стационар пытался избежать штрафа, оспаривая приговор, однако суд признал решение законным.

Отметим, что ровно год назад, 17 ноября 2019 года, был зафиксирован первый случай заражения человека COVID-19. В декабре прошлого года произошла первая вспышка заболевания в китайском городе Ухань.