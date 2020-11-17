В Сибири сформировался коронавирус с мутациями

Роспотребнадзор зафиксировал некоторые изменения в новом коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе. Об этом, как передает ТАСС, сообщила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, это дает основания предполагать, что в Сибири формируется свой вариант коронавируса с определенными мутациями.

Попова подчеркнула, что указанные мутации не делают вирус опаснее или слабее и не влияют на эпидемическую обстановку.

Также глава Роспотреба рассказала, что весной специалисты ведомства наблюдали массовый завоз штаммов коронавируса из Западной Европы, а из Китая такого потока не наблюдалось. По ее словам, в РФ не циркулируют штаммы из КНР.

Исследования продолжаются.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", за последние сутки в нашем городе прибавилось 2130 новых заболевших коронавирусной инфекцией, а в целом по России - 22 тыс. 410.