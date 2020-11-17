Петербургским студентам компенсируют оплату за переезд из общаг в свои родные города

Почти все вузы северной столицы приняли решение о выплате компенсации студентам, которые на период дистанционного обучения приняли решение уехать домой. Об этом, как пишет ТАСС, рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Исключение составляют два вуза, названия которых министр не уточнил.

Фальков напомнил ректорам, что студенты должны самостоятельно принимать решение, оставаться ли им в общежитиях.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", ранее власти РФ рекомендовали вузам нашего города перевести студентов на удаленку с 13 ноября по 6 февраля.