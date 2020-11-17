Стоматолог посоветовал петербуржцам подлечить зубы, пока не ввели второй локдаун

Отложенное лечение зубов в настоящее время может привести к удалению, так как во время карантина зубы лечат только в экстренных случаях. Об этом "Невским новостям" рассказал стоматолог-хирург Александр Нагайко.

Он посоветовал заняться лечением зубов сейчас, не откладывая, так как заболеваемость в городе продолжает расти и есть вероятность введения второго локдауна. Нагайко напомнил, что во время весеннего карантина в северной столице приостанавливали плановое стоматологическое лечение. Тогда людям оказывали только экстренную помощь, а небольшой кариес, установку и обслуживание брекетов и чистку зубов не делали.

Поэтому, отмечает стоматолог, лучше задуматься о лечении зубов сейчас. Ведь если запустить тот же кариес или замену пломбы, это может привести к полному удалению зуба.



После сняти ограничений, напомнил Нагайко, петербуржцы кинулись к дантистам массово, число клиентов увеличилось на 30-40%.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", за последние сутки в городе прибавилось 2130 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, ежедневный прирост заболевших продолжает увеличиваться. В Смольном сообщили, что в городе осталось 10% свободных коек.