В Петербурге зафиксировано 2130 новых заболевших коронавирусом

В Санкт-Петербурге за сутки прибавилось 2130 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИЦК, скончались 69 человек, выздоровели 1098.

В целом по стране заболели за сутки еще 22 410 человек, отмечено 442 летальных исхода, полностью выздоровели 22 055 человек.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", из-за роста заболеваемости в нашем городе отменили диспансеризации. Участились проверки соблюдения гражданами и бизнесом антикоронавирусных мер. Коечный фонд заполнени более чем на 90%.

Отметим, что британские ученые оценили риск осложнений после легкой формы коронавируса как достаточно низкий. Однако заболевание может вызвать серьезные продолжительные последствия для внутренних органов - легких, сердца, поджелудочной железы.