Число свободных коек для больных коронавирусом в Петербурге уменьшилось до 10%

Для петербуржцев, заболевших коронавирусом, в нашем городе осталось менее 10% свободных коек. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Это чуть больше тысячи коек из 10,8 тыс. коечного фонда на сегодняшний день, отметил он, добавив, что неделей ранее свободных коек было 17%.



Лисовец заявил, что в ближайшее время принимать коронавирусных больных начнут еще несколько федеральных учреждений, а в некоторых ковид-стационарах организуют дополнительные койко-места.

В «Ленэкспо» расширят реанимации из-за роста заболеваемости. Их разместят в павильонах 1, 2 и 3.

Всего в Петербурге в 20 стационарах находятся 9770 пациентов, в реанимациях более 600 человек, на ИВЛ – чуть больше трехсот пациентов.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", накануне из-за антикоронавирусных мер власти приостановили прохождение медосмотров и диспансеризации.