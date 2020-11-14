У более 40% обследованных петербуржцев обнаружены антитела к коронавирусу

Антитела к коронавирусу нашли у более чем 40% жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе лаборатории «Гемотест».

Как указали специалисты, с начала выполнения анализов — 25 мая — антитела были выявлены у 43% жителей северной столицы. В статистику вошли только первичные пациенты, повторные анализы не учитывались.

По данным на конец октября, "Гемотест" провел свыше 84 тыс. ПЦР-тестов и более 30 тыс. исследований на антитела.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", врач рекомендовал горожанам регулярно менять медицинские маски в общественных местах и ни в коем случае не гладить их и не стирать.