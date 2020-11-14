Врач запретил петербуржцам стирать медицинские маски

Медицинские маски нельзя стирать или проглаживать, потому что это полностью нивелирует их защитные функции. Многоразовые можно только стирать, сообщил телеканалу «Санкт-Петербург» главный специалист-отоларинголог ФМБА России Яков Накатис.

Кроме того, не нужно обрабатывать маски обеззараживающими спреями, отметил он.

Накатис уточнил, что респираторы нужны для профессионального использования, а в метро сгодится и обычная медицинская.

Необходимо не забывать регулярно менять маску, через два часа она теряет свои защитные свойства, резюмировал специалист.

Как писал ранее "Санкт-Петербург.ру", с 14 ноября в нашем городе вступили в силу новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Пока рост заболеваемости уменьшить не удается.