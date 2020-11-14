В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения

С сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге начали действовать новые ограничения, затрагивающие сферу культуры и будни пенсионеров. Губернатор Александр Беглов подписал постановление о введении новых мер сроком до 15 января 2021 года.

С 14 ноября пожилым петербуржцам старше 65 лет нужно соблюдать режим самоизоляции. Выходить можно за продуктами в ближайшие магазины, на прогулку с собакой, выкинуть мусор и за врачебной помощью. Также разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

Для работодателй введено требование отправить на удаленку сотрудников с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, ожирение, астма, стенокардия и др.).

Массовые мероприятия с более чем 50 участниками должны быть согласованы с властями.



С 16 ноября кино и театры можно посещать только с билетами, на которых прописано точное место в зале, при этом в зале нельзя занимать более половины мест. На концертах нельзя будет попасть на танцпол. При этом мероприятия, на которые билеты были проданы по старым правилам до 11 ноября, ограничения не затронут.

Также в госучреждениях города приостанавливается работа секций, кружков и клубов.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", на сегодня прирост по заболевшим за сутки составил 1852 человека.