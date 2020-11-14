Прирост новых заболевших за сутки увеличился почти на сто петербуржцев

В Санкт-Петербурге за сутки прибавилось 1852 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИЦК, умерли 64 человека, выздоровели 943.

За последние сутки в нашем городе протестировали на коронавирус более 41,6 тыс. человек. Под наблюдением медиков сейчас находятся 3256 человек. Из них 80 - в обсерваторе, 2013 - контактные, 1163 - на самоизоляции.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", 9 ноября власти северной столицы ужесточили коронавирусные ограничения в связи с ухудшающейся эпидобстановкой. Рост заболеваемости пока обуздать не удалось. В городе, в частности, действует "комендантский час" для кафе, баров и ресторанов, а также запрет на массовые мероприятия. Однако в нашем городе продолжаются серьезные нарушения антикоронавирусных правил. Так, на днях сотрудники комитета по контролю за имущество обнаружили работающий вопреки запрету крытый парк развлечений. ТРК грозит штраф до 300 тыс. руб., так как в залах для посетителей работали не только боулинг, бильярд и роллердром, но и бар.